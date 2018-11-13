Malatyaspor, Kupa Finaline Ev Sahipliği İstedi

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, komşu kent Sivas'a böyle bir organizasyonun verilmesine sevinmekle beraber, Malatya'nın gerek gelişmişliğiyle, gerekse de modern stadı ve futbol kenti olması gerçeğinden ötürü her türlü organizasyona hazır olduğunu ifade etti.

"Nasıl bir futbol kenti olduğumuzu görmek istiyorsanız sadece bir organizasyon verin"