Malatyaspor, Kupa Finaline Ev Sahipliği İstedi

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, komşu kent Sivas'a böyle bir organizasyonun verilmesine sevinmekle beraber, Malatya'nın gerek gelişmişliğiyle, gerekse de modern stadı ve futbol kenti olması gerçeğinden ötürü her türlü organizasyona hazır olduğunu ifade etti.

"Nasıl bir futbol kenti olduğumuzu görmek istiyorsanız sadece bir organizasyon verin"

Malatya'nın son 2 sezondur maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun her türlü organizasyonu kaldırabilecek modern bir yapı olduğunu belirten Gündüz, "Malatya şehrinin her şeyiyle tam bir futbol şehri olduğunu sanırım Türkiye'de bilmeyen yoktur. Bu sezon Türkiye Kupası finali organizasyonunun komşu kent Sivas'a verilmesine sevinmekle beraber, Malatya'nın da gerek gelişmişliğiyle, gerekse de modern stadı ve futbol kenti olması gerçeğiyle her türlü organizasyona hazır olduğunu paylaşmak isterim. Buradan TFF'ye çağrımdır, bundan sonraki organizasyona şehir olarak talibiz. Malatya'nın nasıl bir futbol kenti olduğunu görmek istiyorsanız sadece bir organizasyon verin. Sonrasında zaten milli maçları siz vermek isteyeceksinizdir" diye konuştu.