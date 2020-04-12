Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden 'aynı şeyleri yaşamayalım' çağrısı

Malatyaspor taraftar grubu Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Yeni Malatyaspor'un bu zor süreçte ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiği çağrısında bulunduTaraftarlar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle insanlığı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sebebi ile milletimiz ve bütün...

12.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:23
Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden 'aynı şeyleri yaşamayalım' çağrısı
Malatya spor taraftar grubu Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Yeni Malatyaspor'un bu zor süreçte ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiği çağrısında bulundu

Taraftarlar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle insanlığı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sebebi ile milletimiz ve bütün dünya zor bir süreçten geçmekte. Bu zor süreç bizleri ve diğer futbol camialarını da yakından ilgilendirmekte. Bizler yayılmaması için gerekli tüm tedbirleri almakta ve hitap ettiğimiz geniş kitleyi de bilinçlendirmekteyiz. Bu süreci en kısa sürede atlatmak tek temennimizdir.Zor günlerimizi geride bıraktığımız zaman Malatyalı ve Malatyasporlular olarak takımımızı yıpranmış değil güçlü bir şekilde görmeyi istiyoruz . Fakat önümüze engel olarak çıkan ve maddiyat arz eden durumlar söz konusu. Süper Lig dahilindeki birçok spor kulübü gibi Malatyasporumuz da TFF ve yayıncı kuruluştan herhangi bir ödeme alamamakta, bununla birlikte FİFA kulüplerin zor durumu için bütçe ayırmasına karşın bu sürecin uzayacağı kanaatindeyiz. Destanlar şehri Malatyamızı gerek Türkiye'de gerek ise Dünyada temsil eden onurlu armamız uğruna tek yürekli olmalıyız. Finansal sıkıntının bizi yıpratmasına izin vermemeli, daha önce farklı takımlarda başlatılan kampanyaların devamını getirmemeliyiz. Biz Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak bu zor süreci en zararsız ve en kısa sürede atlatabilmek adına herkesi desteğe davet edeceğiz. Bizimle birlikte milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, bürokrasimizin ve Malatyalı iş adamlarımızın da bu konuya el atmaları gerekmektedir. Özverili bir şekilde üstümüze düşen görevi yapacağız ve aynı şekilde belirttiğimiz kesimlerden de bu desteği bekleyeceğiz. Başka Malatyaspor yok ve camiamız olarak ikinci kez, geçmişte yaşadığımız senaryoları yaşamamaya kararlıyız "ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Koronavirüs, Malatyaspor, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray’ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada
Rüştü Reçber, hastalık sürecinde neler yaşadığını detaylarıyla anlattı Spor
Rüştü Reçber, hastalık sürecinde neler yaşadığını detaylarıyla anlattı
Galatasaray’da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum Spor
Galatasaray'da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum
Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor Spor
Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor
Olay adamdan Galatasaray’a yeşil ışık! Falcao’nun yerine geliyor Spor
Olay adamdan Galatasaray'a yeşil ışık! Falcao'nun yerine geliyor
Yıllar sonra itiraf etti: G.Saray’a geldikten sonra İslamiyeti seçtim Spor
Yıllar sonra itiraf etti: G.Saray'a geldikten sonra İslamiyeti seçtim
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyen yıldız ismi Beşiktaş’a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Haberler ›› Spor ››Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden 'aynı şeyleri yaşamayalım' çağrısı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:22: Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi - Spor 11:19: F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı - Spor 11:09: İlhan Palut: "Kulüplerde öze dönüş olacak" - Spor 11:08: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm - Spor 11:02: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Futbol artık ikinci planda" - Spor 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler