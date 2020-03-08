Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık
Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek.
08.03.2020 13:55
Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Mustafa İlker Coşkun'un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'da da Emre Malok oturacak. - İSTANBUL
Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Mustafa İlker Coşkun'un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'da da Emre Malok oturacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Ali Palabıyık, Trabzonspor, Spor
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