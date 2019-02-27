Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı

<p>Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Normal süresi 1-0'lık Göztepe üstünlüğüyle tamamlanan maçta Yeni Malatyaspor, İzmir ekibini penaltılarda 5-3 mağlup ederek Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.</p><h3>'HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK'</h3><p>Mücadele sonunda konuşan Malatyaspor'un golcü oyuncusu Eren Tozlu, 'Artık yarı finaldeyiz, rakibimiz Galatasaray. Galatasaray'ı da eleyecek güce sahibiz. Hedefimiz kupayı kaldırmak.' dedi.</p>