27 Şubat 2019, 23:21
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Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı

Göztepe'yi kupada saf dışı bırakan Malatyaspor'da takımın golcü isimlerinden Eren Tozlu, "Galatasaray'ı da eleyecek güce sahibiz. Hedefimiz kupayı kaldırmak." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Normal süresi 1-0'lık Göztepe üstünlüğüyle tamamlanan maçta Yeni Malatyaspor, İzmir ekibini penaltılarda 5-3 mağlup ederek Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"

Mücadele sonunda konuşan Malatyaspor'un golcü oyuncusu Eren Tozlu, "Artık yarı finaldeyiz, rakibimiz Galatasaray. Galatasaray'ı da eleyecek güce sahibiz. Hedefimiz kupayı kaldırmak." dedi.

Eren Tozlu, Malatyaspor, Galatasaray, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (6)
YOBAZLAR: GIDIN
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ASLAN: Ne diye la u enaaaaa :))))
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GALATASARAYLILAR: Buraya kadar geldiyse kupa bizim, sapı kuşgillerindir, tarih boyunca bu böyle olmuştur.
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ÇAKIR: Bak şu an eledeniz...
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