Malatyasporlu Sadık ve Donalt, Antalyaspor Maçı Öncesi Konuştu

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ligin 16'ncı haftasında sahasında ağırlayacağı Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından yakın pas ve taktik çalıştı. İdman başlamadan önce Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini kaydederek, şunları söyledi:"Erzurumspor kendi sahasında seyircisiyle birlikte gerçekten çok iyi performans sergiliyordu. Aldığı sonuçlarda ortada zaten çok zor mağlup oluyordu. Biz bunun bilincinde gittik, eksiklerimiz de vardı tabii ki ama bu eksiklerin yokluğunu en az hissettirerek sahada oynayan arkadaşlarımızla beraber iyi bir mücadele vererek oradan puan veya puanlar almayı hedefliyorduk. Aslında maça baskılı başlayacağını da biliyorduk Erzurum'un. Nitekim öyle de oldu taraftarlarının desteği ile beraber. Bir süre baskı yedik sağlı sollu geldiler. Aslında gol yiyeceğimiz yerde yemedik. Tam oyun lehimize döndü, topa hakim olmaya başladık. İstediğimiz gibi oyuna hükmederken yine son haftalarda olduğu gibi, bütün sezon başında olduğu gibi; kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek penaltı sonucu geriye düştük. Böyle üst üste geldiği zaman ister istemez bir yıkım oluşuyor. Ben soyunma odasına girdiğimde gerçekten çok üzüldüm, sinirlendim. Arkadaşımıza değildi sinir, bizde hata yapıyoruz herkeste hata yapıyor. Üzerimizdeki şansızlığa aslında ben biraz sinirlendim ama biz 45 dakikamız olduğunu biliyorduk. Soyunma odasında kenetlendik, konuştuk, gereken konuşmaları yaptık. Hocamız da bize direktiflerini verdi. İkinci yarıda da gerçekten çok iyi başladık. Rakibe deplasmanda olmamıza rağmen baskı kurarak önde başladık. Belki sahada böyle bir performans sergilemiyorduk son haftalarda ama bunu da yapmak zorundaydık baktığınız zaman. Çünkü öne gitmezsek, risk almazsak gol atamayacaktık. Nitekim de böyle oldu ikinci yarının 67'nci dakikasında ilk golü bulduk. Zaten Beşiktaş takımında sonra kafayla ligde en çok gol atan ikinci takımız, buda güzel bir istatistik. Daha sonra yine baskımız devam etti. Duran toplarla olsun, sağdan soldan gelen ikinci golü kovaladık ve nitekim Eren kardeşimiz güze bir golle öne geçirdi bizi. Son dakikalarda rakibin öne çıkmasıyla beraber onların hatasını değerlendirerek 3'üncü golü bulduk ve net bir skorla taraftarlarımızı mutlu ettik. İnşallah Antalyaspor'a karşı güzel bir oyunla, iyi bir skorla bu deplasmanda aldığımız galibiyeti taçlandırarak inşallah galip geldiğimiz sırada ikinci olma şansımız var."Çiftpınar, hedeflerle ilgili ligde ikinci senelerinin olduğunu belirterek, "Gerçekten 2 senedir güzel işlere imza atıyoruz hocamızla, takım arkadaşlarımız, yöneticilerimizle, bütün taraftarlarımızla beraber ama şimdi çıtayı yüksek tutup bir şey söyleyip onu da yapamazsak bunun mahcubiyeti büyük olur. Taraftarlarımızı üzmek istemiyoruz. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önümüzdeki Antalyaspor maçı da böyle olacak. Zaten fikstüre baktığınız zaman çok ekstra puanlar aldık ama bir o kadar da kazanacağımız düşündüğümüz maçlarda da puan kayıpları yaşadık. İnşallah bu maç öyle bir maç olmaz. İyi mücadele edip, iyi futbol sergileyip taraftarlarımızın desteğiyle artık ligin 5'inci sırasında olan bir Malatyaspor var. Beşiktaş ile, Galatasaray ile, Trabzonspor ile aynı puanda olan bir Malatyaspor var. Artık biz seyircilerimizin desteğini çok daha fazla hissetmek istiyoruz iç sahada. Belki Akhisar maçında o golü yemesek şuan ligin 2'ncisiydik zaten ama bu tabii ki stadın doluluğuyla, ful kapasitesi ile olmasıyla alakalı bir durum. Bizim için itici bir güç oluyor taraftarlarımız. Bizler futbolcular sahada elimizden geleni yaparak, iyi performans sergileyerek taraftarlarımız stada gelerek bizi destekleyerek büyün şehir olarak elimizi gövdemizi taşın altına koyarsak çok güzel günler bizi bekliyorum. Bir hedef göstermeye gerek yok, hocamız zaten gerekeni sezon başından beri söyledi. Geçen sezonun üzerine koyarak bir performans sergilemek istiyoruz hem puan hem de sıralama olarak. Daha yukarısını yapacak kapasitemiz de var. İnşallah daha iyilerini yaparız ve taraftarlarımızı mutlu ederiz diye düşünüyorum" dedi.Antalyaspor takımının bir çok sıkıntıyla boğuştuğunu ifade ederek, "Onlardan da böyle bir performans beklenmiyordu ama Bülent Korkmaz hocayla beraber iyi bir çıkış yakaladılar. İyi kaliteli kadroları var ama sahaya çıktığınız zaman rakipten çok bizim ne yaptığımız daha önemli. Bizimde çok iyi bir takımımız var, çok iyi bir arkadaşlığımız var. İnşallah sahaya bunu Pazar günü yansıtarak dediğim gibi; taraftarlarımızın desteği ile güzel bir galibiyet alırsak puanımızı da 28 yaparsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.Sarı- kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Mitchell Donald ise iyi bir takım oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi. Donalt, şöyle dedi:"Takım olarak bu galibiyeti kazandık. İyi çalıştık. Belki 5'incilikten biraz daha yükseği hakkediyoruz ama olmadı. Şimdi çok sıkı çalışıp pozisyonumuzu koruyup belki de daha yukarı çıkmak istiyoruz. Bu yüzden tabloda daha yüksek olmamız gerektiğini söyledim çünkü bazı maçlara belki çok konsantre olamadık. Çok basit hatalarla puanalar kaybettik. Bunun için halen canımız yanıyor. Her maç bende yüzde yüzümü vermek istiyorum, yüzde yüzümü veriyorum. Tabii ki ben Messi değilim. Çok çalışmalıyım sahaya çıktığım zaman her şeyimi vermeliyim. Bütün takım arkadaşlarım gibi onlarda aynısını yapıyorlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Benim gibi iyi arkadaşlarım var. Onlarda sahaya çıkıp ellerinden gelen en iyisini yapacaktır."