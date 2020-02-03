Malavi'de devlet başkanlığı seçim sonuçları iptal edildi

Malavi
'de Anayasa Mahkemesi, ülkede geçen sene düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarını iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, mayısta düzenlenen seçimin, yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle iptaline karar verdi.
Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, elle kayda geçirilen seçim sonuçları üzerinde özel bir sıvı kullanılarak oynandığı, oy pusulalarının çoğaltıldığı ve imzasız form kullanıldığı kaydedildi.
Mahkeme, 500 sayfalık kararında yeni devlet başkanı seçiminin 150 gün içinde yapılmasına hükmetti.
Ülkede 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Peter Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini alarak yeniden başa gelmişti.
Seçimde oyların yüzde 35,4'ünü alan ana muhalefetin adayı eski papaz Lazarus Chakwera ile yüzde 20,2 alan Saulos Chilima, oyların çalındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.
Ülkede seçim sonuçlarına itiraz etmek için düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.