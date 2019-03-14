Malavi'de Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 56'ya Yükseldi

Kaynak: İHA

Malavi'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.Malavi Afet Yönetimi Dairesi Sözcüsü Chipiliro Khamula, ülkenin doğusunda şiddetli fırtına ve yağışlarla meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya, yaralıların sayısının ise 577'ye yükseldiğini bildirdi. Ülkede 1 haftadan daha uzun bir süre önce başlayan fırtına ve yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması yüzünden ilçe ve köyler sular altında kaldı. İlçe ve köylerde yaşanan elektrik kesintileri ve su şebekelerinin hasar görmesiyle 80 bin kişinin yerlerinden edildiği bildirilirken, ülkede kasırga alarmı da verildi.Malavi İklim Değişikliği ve Meteoroloji Hizmetleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, tropikal kasırga 'İdai'nin Mozambik'in Beira şehrinden kıtaya girmesinin beklendiği bildirildi. İklim Değişikliği ve Meteoroloji Hizmetleri Dairesi Direktörü Jolam Nkhokwe, kasırganın Malavi'nin güneyine geçmeden önce Mozambik'te şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olacağını bildirdi.Malavi'de yaşanan felaket yüzünden acil durum ilan eden Cumhurbaşkanı Arthur Peter Mutharika, sel felaketine uğrayan bölgeleri ziyaret edecek. - LİLONGWE