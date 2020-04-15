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Malavi'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

15.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:10
Malavi'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Afrika ülkesi Malavi 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Devlet Başkanı Peter Mutharika, yaptığı açıklamada, "18 Nisan ile 9 Mayıs arasında olmak üzere ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi." dedi.
Kovid-19'a karşı halkı uyaran Mutharika, "Eğer dikkatli olmazsak Kovid-19 nedeniyle 50 bin insanı kaybedebiliriz. Bu nedenle gerekli olmayan iş ve hizmetlerin faaliyetlerine son verildi." ifadelerini kullandı.
Afrika'da Angola, Zimbabve, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Sudan da Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uyguluyor.
Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 874'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Malavi, Güncel
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