Malavi'deki Şiddetli Yağış ve Fırtına

Afrika
ülkelerinden Malavi
'nin güneyini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı.
Malavi Güvenlik Bakanı Nicholas Dausi, yaptığı açıklamada, güneydeki 14 bölgede etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle ölü sayısının 23'ten 30'a yükseldiğini belirtti.
Yaklaşık 22 bin evin çökmesi ve ağaçların devrilmesine yol açan yağış ve fırtınada 11 kişinin kayıp olduğunu ifade eden Dausi, 124 kişinin yaralandığını söyledi.
Dausi, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Malavi Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika, cuma günü ülkede ulusal felaket ilan etmişti.
Afrika, Malavi, Güncel
Kaynak: AA