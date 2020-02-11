Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti Filmi

Malazgirt
1071, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediyor. Yönetmen
koltuğunda Bilal Kalyoncu'nun oturduğu film
in oyuncu kadrosunda Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Bilal Kalyoncu, Özgür BakarSenaryo:
Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar, Alper KıvılcımOyuncular:
Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes, Caner KurtaranFilmin Türü:
TarihOrijinal Adı:
Malazgirt 1071 - Bizans'ın KıyametiYapımcı Firma:
2506Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
22.11.2019 Malazgirt 1071 - Bizans'ın Kıyameti Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.