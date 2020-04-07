Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malazgirt Belediye Başkanı Altın, esnafa maske ve eldiven dağıttı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler artarak devam ediyor.

07.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:54
Malazgirt Belediye Başkanı Altın, esnafa maske ve eldiven dağıttı
Muş 'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler artarak devam ediyor.
Bu kapsamında ilçe merkezinde esnafa maske ve eldiven dağıtan Belediye Başkanı Cengiz Altın, maske ve eldivensiz çalışmanın yasak olduğunu hatırlattı.
Sosyal mesafenin korunması uyarısında bulunan Altın, tüm Türkiye 'de olduğu gibi Malazgirt'te de belediye olarak Kovid-19'a karşı önlemler aldıklarını belirtti.
Vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunan Altın, "Esnafımızı virüse karşı uyardık. Esnaf kardeşlerimize eldiven ve maske dağıtarak, bunları kullanmalarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Eldiven ve maskesiz çalışmamalarını istedik. Herkesin kurallara uymasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Cengiz Altın, Malazgirt, Türkiye, Muş, Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Malazgirt Belediye Başkanı Altın, esnafa maske ve eldiven dağıttı - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi

Son Dakika Sağlık Haberleri

16:31: SSK emeklisinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler 16:29: Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı - Haberler 16:27: Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı - Haberler 16:27: Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haberler 16:26: Belediye çalışanı dezenfekte çalışmaları sırasında saldırıya uğradı - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi - Haberler 16:02: Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi - Haberler 15:20: Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor - Haberler 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti