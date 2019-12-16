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Malazgirt Belediyesinden temizlik çalışması

Muş'un Malazgirt Belediyesi, kış mevsiminde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

16.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:53Malazgirt Belediyesinden temizlik çalışması
'un Belediyesi, kış mevsiminde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında hava sıcaklığı eksi 30 derecelerde seyrederken, bu yılın aynı mevsiminde hava sıcaklığının 10 derecelere çıkması üzerine ana ve ara caddelerde temizlik başlatan Malazgirt Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı. Malazgirt Belediye Park ve Bahçeler Müdür Vekili Kenan Aslan, bu yıl ilçeye kış gelmediğini belirterek, "Bilindiği üzere park ve bahçeler sezonu bitince bizde itfaiye birimiyle birlikte temizlik çalışması başlattık. Havalar çok güzel gidince bizde belediye olarak ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar başta olmak üzere hepsini temizleyip yıkadık. İlçemizin bahar temizliğine havalar çok güzel ve sıcak gidince, kış ayının ortasında başlamak istedik. Gayemiz daha temiz ve yaşanılır bir Malazgirt. Geçtiğimiz yıl bu sokaklarda 1,5 metre karla mücadele ediyorduk. Bugün ise yolları yıkamaya başladık. İnşallah bu kış hep böyle gider. Malazgirt Belediyesi olarak gece gündüz temizlik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Malazgirtli esnaflar ise, belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Cengiz Altın'a teşekkür ettiklerini belirttiler. - MUŞ

Malazgirt, İtfaiye, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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