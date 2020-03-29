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Malazgirt çarşı merkezi boş kaldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde korona virüsü salgınına karşı yapılan "48 saat evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar evlerinden çıkmadılar.

29.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:26
Malazgirt çarşı merkezi boş kaldı
MUŞ (İHA) – Muş 'un Malazgirt ilçesinde korona virüsü salgınına karşı yapılan "48 saat evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar evlerinden çıkmadılar.

İçişleri Bakanlığının salgına karşı başlattığı '48 saat evinde kal' çağrısı, Malazgirt halkı tarafından olumlu karşılandı ve kimse evinden mecbur kalmadıkça çıkmadı. Malazgirtli Servet Yıldırım, börek almaya çıktığını belirterek, "Korona virüs dolayısı ile mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Kimsenin de sokakta olmayışını değerlendirerek börek aldım. Şimdi hızlı bir şekilde evime gideceğim. Bu zor günleri atlatmak için devletimizin bize verdiği bütün emirleri yerine getiriyoruz. Bizler de çıkmamaya gayret ediyoruz. Herkes evinde kalsın, evde hayat var" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Malazgirt, Muş, Güncel

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