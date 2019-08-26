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Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorBİTLİS - Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü töreni başladı.

26.08.2019 12:42
Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
BİTLİS - Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü töreni başladı.
Malazgirt Tören Alanında yapılan tören öncesi vatandaşlar üst aramasından geçirilerek alana alınmaya başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan tören mehteran gösterisiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devletin üst kademesinin katılacağı tören, renkli görüntüler oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan da Bitlis'in Ahlat ilçesine geçmesi bekleniyor.
Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malazgirt, Muş, Genel

Kaynak: İHA

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