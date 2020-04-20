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Malazgirt Devlet Hastanesinde koronavirüs tedbirleri

Malazgirt Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

20.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:43
Malazgirt Devlet Hastanesinde koronavirüs tedbirleri
Malazgirt Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Zekeriya Hannarici, yaptığı açıklamada, çalışmaların belirli aralıklarla devam ettiğini söyledi.
Hastanede günde 3 kez temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirten Hannarici, "Hastane yönetimi olarak gerekli bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Bunlara ek olarak her başvuran hastayı büyük bir titizlikle değerlendirip İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde filyasyon çalışmalarını da yakın takip ediyoruz." dedi.
Hastane çalışanları, doktorlar ve yönetim olarak vatandaşlara kaliteli hizmet sunma gayretinde olduklarını dile getiren Hannarici, şöyle konuştu:
"Tek temennimiz koronavirüsün en kısa zamanda etkisini yitirmesidir. Bu vesile ile sağlık çalışanlarımız ve toplumumuzun geneli adına çok değerli Malazgirt halkına çağrımız var. Bu süreci sağlık çalışanlarının gayreti ve sizlerin de desteği ile atlatabileceğimize inanıyorum. Bu yüzden sizler mümkün olmadıkça evlerinizden çıkmayın."

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Malazgirt, Güncel
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