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Malazgirt etkinliklerinde güreş müsabakalarına ilgi

Malazgirt etkinliklerinde güreş müsabakalarına ilgiBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreş müsabakaları ilgiyle izlendi.

25.08.2019 17:14
Malazgirt etkinliklerinde güreş müsabakalarına ilgi
Malazgirt etkinliklerinde güreş müsabakalarına ilgi
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreş müsabakaları ilgiyle izlendi.
Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olarak adlandırılan kutlamalar, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kırgız Türkleri kök börü, atlı okçuluk ve cirit gibi etkinliklerde görev alırken, ülkenin dört bir yanından gelen güreşçiler ise, kutlama alanında kurulan alanda güreş yapıyor.
Vatandaşlar birbirinden çekişmeli geçen yağlı güreş müsabakalarını ilgiyle izledi.
Ahlat Belediyesinin ev sahipliğinden Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı etkinliklerinin çeşitli gösterilerle devam ettiğini dile getiren vatandaşlar, ata sporu olan yağlı güreş müsabakalarının etkinliklere renk kattığını ifade etti.
Malazgirt etkinliklerinde güreş müsabakalarına ilgi

Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Genel

Kaynak: İHA

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