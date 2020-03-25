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Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor.

25.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:20
Muş 'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Malazgirt'te bir çok noktada dezenfekte çalışması yürüten ekipler, cadde ve sokakları da tazyikli suyla yıkıyor.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Altın, İtfaiye, Temizlik ve Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerce temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar başta olmak üzere her yerde çalışma yaptıklarını belirten Altın, belli noktalarda da dezenfekte çalışması yürütüldüğünü vurguladı.
Esnaf Özcan Çetinkaya, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Altın ve ekiplere teşekkür etti.
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Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Cengiz Altın, Malazgirt, Bulanık, Muş, Sağlık

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Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

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