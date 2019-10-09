Haberler » Güncel » Malazgirt Müftüsü Demirtaş göreve başladı

Malazgirt Müftüsü Demirtaş göreve başladı

Muş'un Malazgirt ilçesine atanan müftü olarak atanan Emrah Demirtaş, göreve başladı.

09.10.2019 12:46Malazgirt Müftüsü Demirtaş göreve başladı
Muş'un Malazgirt ilçesine atanan müftü olarak atanan Emrah Demirtaş, göreve başladı.
Makamında gazetecilerle bir araya gelen Demirtaş, ilçeye atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İlçede din hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:
"Burası müftü olarak görev yapacağım ilk yer. Tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan mutluyum. Aslen Vanlıyım. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt ismini çok duydum ve bu bölgeye yabancı değilim. Malazgirt, tarih ve doğal güzellikleri bakımından nadide ilçelerimizden biri. Burada görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz."

Malazgirt, Emrah, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:06 Tarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyor
15:05 Özel insanlar futbol turnuvası başladı
15:05 İşkenceci baba tutuklandı
15:05 Kartal'daki cinci hoca soruşturması; sanık hakkında 10 yıl ceza istendi
14:59 Beyşehir'de 4 okula yeni nesil bilgisayar desteği
15:00 GTB'den elektronik ticaret atağı
15:05 Bakan varank'tan operasyon yorumu (2)
9.10.2019 15:06:29