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Malazgirt Muhtarlar Derneği "Evde kal" çağrısı yaptı

Malazgirt Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkaraman, koronavirüse karşı vatandaşlara evlerde kalması çağrısında bulundu.

31.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:40
Malazgirt Muhtarlar Derneği
Malazgirt Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkaraman, koronavirüse karşı vatandaşlara evlerde kalması çağrısında bulundu.
Özkaraman, yaptığı açıklamada, salgının üstesinden gelebilmek için herkesin Sağlık Bakanlığının uyarılarına uyması gerektiğini belirtti.
Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye'de ciddi tedbirlerin alındığını belirten Özkaraman, "Devletin aldığı tedbirlerin yanı sıra vatandaşlar da hem evinde hem de mahallesinde önlemler almaya başladı. Bizim de evlerimizde kalarak bu tedbirlere uymamız lazım. Malazgirt halkından mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Gurbette yaşayan vatandaşlarımızın birçoğu ilçeye geri geliyor. Muhtar arkadaşlarımızdan tek ricamız, köylere gelen bu vatandaşlara 14 gün kuralı uygulasınlar." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Malazgirt, Güncel
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