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Malazgirt'te 1071 fidan dikildi

Muş'un Malazgirt ilçesi 1071 Tarihi Milli Parkında 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 1071 öğrenci ve vatandaşın katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

11.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:33Malazgirt'te 1071 fidan dikildi
'un ilçesi 1071 Tarihi Milli Parkında 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 1071 öğrenci ve vatandaşın katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Tüm Türkiye'de saat 11.11'de startı verilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Dilet Otay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve kurum amirleri birlikte fidan dikimi yaptı. Daha sonra ilçedeki okullardan gelen 1071 öğrenci, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında fidanlarını birer birer diktiler.

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında fidan dikimine gelen öğrenciler, çok mutlu olduklarını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür ettiler. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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