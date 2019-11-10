Haberler » Güncel » Malazgirt'te Atatürk'ü anma töreni - Haber

Malazgirt'te Atatürk'ü anma töreni

Muş'un Malazgirt ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:17Malazgirt'te Atatürk'ü anma töreni
'un ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan program, saat 09: 05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. İlçedeki müzik öğretmenleri tarafından koro halinde şarkı söylenmesinin ardından program son buldu.

Programa Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Kaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Mustafa Kemal Atatürk, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:28 Kuyucak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri
13:28 ULUSKON Başkanı Atasoy'dan 10 Kasım mesajı
13:27 Mardin'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği
13:27 Siirtli öğrencilerden 10 Kasım'a özel sergi
13:31 Şırnak'ta atatürk törenle anıldı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:34:44