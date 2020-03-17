Malazgirt'te din görevlileri maaş promosyonlarını şehit ailelerine bağışladı
Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli 80 imam ve kuran kursu eğitmeni, bankaların verdiği maaş promosyonlarını şehit ailelerine bağışladı.
17.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:24
Muş 'un Malazgirt ilçesinde görevli 80 imam ve kuran kursu eğitmeni, bankaların verdiği maaş promosyonlarını şehit ailelerine bağışladı.
Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş'ın başkanlığında 3 gün süren "Temel Aile Bilinci Eğitimi" programına katılan imam ve kuran kursu eğitmenleri, bankalarla yapılan anlaşma karşılığında kendilerine verilen maaş promosyonunu şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.
Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, örnek bir davranışa imza atan din görevlilerine teşekkür etti.
Eğitimin son gününde sadaka konusunu işlediklerini belirten Demirtaş, "İlçemizdeki şehit ailelerimiz birer değerimizdir. Şehitlerimizin ailelerini unutmamak adına böyle bir hayır işine imza attık. Allah, tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.
Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş'ın başkanlığında 3 gün süren "Temel Aile Bilinci Eğitimi" programına katılan imam ve kuran kursu eğitmenleri, bankalarla yapılan anlaşma karşılığında kendilerine verilen maaş promosyonunu şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.
Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, örnek bir davranışa imza atan din görevlilerine teşekkür etti.
Eğitimin son gününde sadaka konusunu işlediklerini belirten Demirtaş, "İlçemizdeki şehit ailelerimiz birer değerimizdir. Şehitlerimizin ailelerini unutmamak adına böyle bir hayır işine imza attık. Allah, tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu