Haberler » Güncel » Malazgirt'te kanalizasyon çalışmaları

Malazgirt'te kanalizasyon çalışmaları

Muş'un ilçesinde belediye ekipleri, devam eden kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını bitirmeye çalışıyor.

27.10.2019 14:58Malazgirt'te kanalizasyon çalışmaları
Muş'un ilçesinde belediye ekipleri, devam eden kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını bitirmeye çalışıyor.
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçeye bağlı 12 mahallede yeni hat döşemelerini yüzde 85 tamamlayan ekipler, Adalar Mahallesi'nde başlattığı su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmaların yürütüldüğü mahallelerdeki vatandaşlar, belediye personellerine çabalarından dolayı teşekkür etti.

Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:45 Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandı
16:45 Soylu, hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Fuat Ergün için düzenlenen törene katıldı
16:39 - California'da orman yangınları söndürülemiyor
16:36 Muğla'daki yanan ormanlık alanlar
16:36 Kocaeli kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu
16:36 Tel abyad'a kızılay'ın insani yardımı
16:36 Terör örgütü pkk-ypg'nin tel abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç patlatıldı
27.10.2019 16:46:36