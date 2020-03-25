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Malazgirt'te korona virüsüne karşı temizlik çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hem bahar hem de yeni nesil korona virüsüne karşı başlattığı temizlik çalışmasını yoğun şekilde sürdürüyor.

25.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:52
Malazgirt'te korona virüsüne karşı temizlik çalışması
MUŞ (İHA) – Muş 'un Malazgirt Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hem bahar hem de yeni nesil korona virüsüne karşı başlattığı temizlik çalışmasını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ana ve ara caddelerde hummalı bir şekilde bahar temizliği ve korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına başlayan Malazgirt Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda bulunan çöpleri temizledikten sonra yıkadı. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Malazgirt Belediyesi İtfaiye Şefi Kenan Arslan, korona virüsünün dünyada can almaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemizde virüs bulunmakta ve bizde Malazgirt Belediyesi olarak bir takım temizlik çalışmaları yürütmekteyiz. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar başta olmak üzere hepsini temizleyip yıkıyoruz. İlçemizi yaklaşık bir hafta içerisinde tertemiz yapacağız. Ayrıca dezenfekte çalışmalarımız da yoğun şekilde yapılıyor. İlçemizin bahar temizliğini en kısa zamanda bitirip, yaşanabilir temiz bir ortam hazırlayacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Malazgirt, Muş, Güncel

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