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Malazgirt'te koronavirüs tedbirleri

Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşları salgına karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi.

08.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:16
Malazgirt'te koronavirüs tedbirleri
Muş 'un Malazgirt ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşları salgına karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadeleye karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ve zabıta ekipleri, Yılankıran ve Yüzyıl Caddesindeki esnafları ziyaret ederek alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Maske takma zorunluluğunu hatırlatan ekipler, görevlilere eldiven ve maskesiz alışverişe gelenlerin içeri alınmaması gerektiğini söyledi.
Zabıta Müdürü İbrahim Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında denetimlerinin devam edeceğini söyledi.
Erdoğan, "Malazgirt Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafımıza ve vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Kuralları hatırlatıyoruz. Uymayanlara cezai işlem uyguluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Malazgirt, Polis, Muş, Sağlık
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