Haberler » Güncel » Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı - Haber

Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

25.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:48Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
'un ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Emre Yalçın başkanlığında Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan toplantıya AK Parti Muş İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Malazgirt Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Yunus Şahin, muhtarlar katıldı.
Yalçın, bu yıl birçok köyün su sorununu çözdüklerini belirterek, birliği gelen kaynaklarla köylerin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.
Hazırlanan raporlar doğrultusunda yıl içerisinde birçok köyün sorununu çözdüklerini aktaran Yalçın, "Köylerimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda, köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışacağız." dedi.
KHGB Müdürü Yunus Şahin de birliğin gelir ve gideri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Yunus Şahin, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35 Bomba yüklü araçla ilgili davada karar
19:35 Gaziantepli avukat kuzeninin evinde ölü bulundu
19:34 Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası
19:34 Liseli gençlerin yarıştığı "Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası" sona erdi
19:30 Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'den "İstanbul Şehir Üniversitesi" açıklaması
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:36:34