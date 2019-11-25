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Malazgirt'te Öğretmenler Günü etkinliği

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verdi.

25.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:44Malazgirt'te Öğretmenler Günü etkinliği
Kaymakamı Emre Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verdi.
Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Yalçın, onurlu meslekleriyle her zaman sevgiyle andığı, saygın kişilikleriyle yüreklerinde yaşattıkları tüm öğretmenlere başarı diledi.
Doğruyu, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, gerçekleri anlatan, geleceğine ışık saçan, aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Yalçın, görevini ifa ederken şehit olan öğretmenleri minnetle andığını söyledi.
Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise öğretmenlere her zaman destek veren Yalçın'a çok teşekkür etti.
Öğretmenevinde verilen yemeğe İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Malazgirt, Güncel

Kaynak: AA

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