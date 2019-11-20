Haberler » Güncel » Malazgirt'te öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimi - Haber

Malazgirt'te öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimi

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

20.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:00Malazgirt'te öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimi
'un ilçesinde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Kültür Merkezi konferans salonundaki seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenlerin başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi.
Öğretmenleri, kişisel ve mesleki gelişimlerini artıracak etkinliklerle buluşturduklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:
"Bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde en önemli çalışmalardan biri öğretmen eğitimi. Öğretmenlerimizi, kişisel ve mesleki gelişimlerini artıracak etkinliklerle buluşturuyoruz. İlçemizde bu etkinliklere başvuru sayısı çok fazla. Bundan mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimizin bu denli istekli olması bizleri yeni etkinliklere yöneltiyor. Bundan sonra her fırsatta öğretmenlerimiz için bu tür eğitimlerimizi sürdüreceğiz."
Seminer, ara tatil sonrası okullarda uygulanacak programlar hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesiyle devam etti.

Vedat Kaya, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
01:10 DOB'dan öğretmenlere vefa konseri
01:03 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
01:00 Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
00:58 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:23:09