Malazgirt'te şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Muş'un Malazgirt ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

25.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:14
Muş'un Malazgirt ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmalarını sürdüren Malazgirt Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 37 şehit ve gazi ailesini ziyaret etti.
Ailelerle bir araya gelen ekip üyeleri, Kaymakam Emre Yalçın'ın selamlarını iletti, hediyelerini teslim etti. Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek ekip üyelerine teşekkür etti.
Malazgirt Vefa Sosyal Destek Grubu Müdürü Murat Köse, iki günden bu yana ilçedeki şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladıklarını söyledi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Malazgirt’te şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Malazgirt, Güncel, Haber

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