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Malazgirt'te sosyal yardım ödemelerine başlandı

Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemeleri başladı.

01.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:12
Malazgirt'te sosyal yardım ödemelerine başlandı
Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemeleri başladı.
Malazgirt PTT Şubesi görevlileri, virüs salgına karşı şubede önlem alarak gişe önlerine naylon branda çekti.
İlçe sakinlerinin belirli sayılarla ilçeye alındığı şubede, ailelere kimlik numaralarına göre ödemeleri yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Malazgirt, PTT, Güncel
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