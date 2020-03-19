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Malazgirt'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Malazgirt Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı ilçedeki toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

19.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:33
Malazgirt Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı ilçedeki toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.
Tedbirleri üst seviyede tutan ekipler, şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs ile minibüs ve taksileri de ilaçladı.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettiklerini belirterek, "Virüs salgınından korunmanın en iyi yolu temizliktir. Her yıl yapılan bahar temizliğine ek olarak ilaçlama da yapıyoruz."dedi.
Zabıta Müdürü İbrahim Erdoğan da hem bahar temizliği hem de ilaçlama yaptıklarını söyleyerek, "Toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Amacımız tedbir almaktır. Halkımız paniğe kapılmasın." diye konuştu. Malazgirt’te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Kaynak: AA

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Malazgirt'te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Etiketler : Malazgirt, Sağlık

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