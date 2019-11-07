Haberler » Teknoloji » Malazgirt'te 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' Sergisi

Malazgirt'te 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' Sergisi

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Alparslan Anadolu Lisesindeki "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

07.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:32
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Alparslan Anadolu Lisesindeki "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında hazırlanan projeleri inceleyen Yalçın, başarılı çalışmalarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri kutladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise yarının bilim adamlarını yetiştirirken, ilgi ve yeteneklerini bir şenlik havasında paylaşmak istediklerini belirtti.
Programa Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Malazgirt Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Yıldırım, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Malazgirt'te 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' Sergisi

Malazgirt, Teknoloji

Kaynak: AA


Son Dakika Teknoloji Haberleri
16:35   'Yaşamak istiyorsan elimi sık': Steffanie ve hayatını kurtardığı eşinin hikâyesi
16:30   Malazgirt'te 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' Sergisi
16:30   Gaziantep "Enerji Forumu"na hazırlanıyor
15:58   Süpersonik araç Bloodhound Güney Afrika'da hız rekoru kırdı
15:10   Malazgirt'te "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:35:02