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Malazgirt'te TYP kuraları çekildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 60 kişi kurayla belirlendi.

16.10.2019 16:39Malazgirt'te TYP kuraları çekildi
Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 60 kişi kurayla belirlendi.
İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için öğretmen evi konferans salonunda kura çekimi yapıldı.
Programda yer almak için başvuru yapan bin 290 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 60 kişi belirlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yeşilbudak, yaptığı açıklamada, noter huzurunda kura çekimiyle adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirtti.

Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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