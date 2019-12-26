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Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyerlere yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.

26.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:32 Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi
'un ilçesinde, Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyerlere yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.
Merkezin konferans salonunda İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Doktor Ayşe Betül Alıncak ve Ebe Nuray Kuyucu tarafından verilen eğitime kadınla ilgi gösterdi.
ADEM Genel Koordinatörü Akın Karıkutal, bu tür seminerlerin faydalı olduğunu belirterek, "Semineri düzenlememize katkı sunan Kaymakamımız Emre Yalçın'a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu seminerleri kursiyerlerimiz için düzenliyoruz. Kursiyerlerimiz burada hem kurs görüyor hem de böyle faydalı seminerlerle bilgi sahibi olabiliyorlar." diye konuştu.

Ayşe Betül , Malazgirt, Muş, Sağlık

Kaynak: AA

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