Malazgirt'teki din görevlilerinden örnek davranış
Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli imamlar ve Kur'an kursu öğreticileri, banka promosyonlarını şehit ailesine bağışladı.
17.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:13
Muş 'un Malazgirt ilçesinde görevli imamlar ve Kur'an kursu öğreticileri, banka promosyonlarını şehit ailesine bağışladı.
Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş'ın önerisi ile yaklaşık 80 imam ve Kur'an kursu öğreticisi, bankalardan aldıkları maaş promosyonunu Malazgirtli şehit ailesine bağışladı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş, ilçede görev yapan yaklaşık 80 imam ve Kur'an kursu öğreticisinin bu ayki banka maaş promosyonlarını şehit ailesine bağışladığını belirterek, "Değerli hocalarımızın teklifimizle böyle örnek bir davranışa imza attıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. 3 gün süren Temel Aile Bilinci Eğitiminin son gününde sadaka konusunu işledik. İlçemizdeki şehit ailelerimiz bizlerin birer değeridir. Bizlerde Vatanımız için şehit düşenlerin aile fertlerini unutmamak adına böyle bir hayır işine imza attık. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi. - MUŞ
Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş'ın önerisi ile yaklaşık 80 imam ve Kur'an kursu öğreticisi, bankalardan aldıkları maaş promosyonunu Malazgirtli şehit ailesine bağışladı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş, ilçede görev yapan yaklaşık 80 imam ve Kur'an kursu öğreticisinin bu ayki banka maaş promosyonlarını şehit ailesine bağışladığını belirterek, "Değerli hocalarımızın teklifimizle böyle örnek bir davranışa imza attıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. 3 gün süren Temel Aile Bilinci Eğitiminin son gününde sadaka konusunu işledik. İlçemizdeki şehit ailelerimiz bizlerin birer değeridir. Bizlerde Vatanımız için şehit düşenlerin aile fertlerini unutmamak adına böyle bir hayır işine imza attık. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi. - MUŞ
Kaynak: İHA
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