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Malazgirt TÜGVA İlçe Başkanı Ertan Yurdakul oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Başkanlığına Ertan Yurdakul atandı.

12.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:18Malazgirt TÜGVA İlçe Başkanı Ertan Yurdakul oldu
'un ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Başkanlığına Ertan Yurdakul atandı.
Yurdakul, yaptığı açıklamada, TÜGVA'nın dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunduğunu söyledi.
Her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulan vakıfta yer almanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Yaurdakul, "Bizler vakfımızın misyonuna uygun projeler yaparak ilçemizde çeşitli aktivitelerde bulunmayı hedefliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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