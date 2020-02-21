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Malazgirt Yüksekokul Müdürü Baş'tan Ziraat Odasına ziyaret

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş, Malazgirt Ziraat Odasını ziyaret etti.

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20Malazgirt Yüksekokul Müdürü Baş'tan Ziraat Odasına ziyaret
Muş Alparslan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Baş, Malazgirt Ziraat Odasını ziyaret etti.

MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Müdür Baş'a odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, tarım ve hayvancılığın ilçe ve bölge için önemli olduğunu söyledi. Başkan Kılıç, "Bugün buraya ilçemizin en önemli eğitim kurumlarından olan Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş ve üniversite heyeti bizleri ziyarete geldi. Ziyaretleri ile bizleri hayli memnun ettiler. Odamızın faaliyetleri hakkında kendilerine bilgi sunduk. Müdürümüzün ziyaretleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizlere yaptıkları bu anlamlı ziyaretten ötürü yönetimim, üyelerim ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Müdür Baş ve Başkan Kılıç, Malazgirt tarımı ile alakalı çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular. - MUŞ

Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt, Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

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