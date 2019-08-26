Van
'ın Çaldıran
ilçesinde 60 araçlık konvoy, Malazgirt
Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Muş
'un Malazgirt ilçesine gitti.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, 1071 yılında Anadolu'nun kapılarının açıldığı tarihin 948'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Malazgirt'teki atmosferi yaşamak için 60 araçla etkinliklerin yapıldığı alana gittiklerini ifade eden Ensari, ilçe halkıyla beraber Malazgirt ruhunu yaşamak istediklerini kaydetti.