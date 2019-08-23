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Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Malazgirt'te yapılacak Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

23.08.2019 14:54 Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı
AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Malazgirt'te yapılacak Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına davet etti.
AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te düzenlenecek zafer kutlamaları için AK Parti teşkilatı olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.
İlçede çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Bulut, görevlilerin evleri dolaşarak vatandaşları programa katılmaya davet ettiğini aktardı.
Bulut, ilçeden 185 minibüs ve 250'ye yakın özel aracın kaldırılacağını ifade etti.

Malazgirt, AK Parti, Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

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