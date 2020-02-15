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Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerle bir araya geldi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel ve Ziraat Odası Tarım Danışmanı Servet Öner, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.

15.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:22Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerle bir araya geldi
'un ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel ve Ziraat Odası Tarım Danışmanı Servet Öner, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.
Aslankaya köyünde çiftçilerle bir araya gelen Kılıç ve beraberindekiler, çiftçilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıç, her mevsim çiftçileri bilgilendirdiklerini söyledi.
Bölgede hayvancılığın durumunu da değerlendirdiklerini anlatan Kılıç, her zaman çiftçiler için hizmet edeceklerini kaydetti.

Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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