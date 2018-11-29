Malazgirt Ziraat Odasından Aidat İndirimi

29 Kasım 2018 Perşembe 12:19



29 Kasım 2018 Perşembe 12:19

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın verdiği talimatlar doğrultusunda 2019'da çiftçi aidatlarına zam yapmayacaklarını ve yüzde 35'e varan indirim yapacaklarını duyurdu.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, mazot ve gübre fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çiftçilere bir destek olması açısından böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Başkan Kılıç, "Malazgirt'te çiftçilerimize biraz olsun destek olmak amacıyla bu kampanyayı başlattık. Bu görüşlerimizi Genel Başkanız Şemsi Bayraktar'a da bildirdik. Başkanımızın da verdiği talimatlar doğrultusunda 2019 yılı çiftçi aidatlarında zam yapmama ve yüzde 35 indirim yapma kararı aldık" dedi. - MUŞ