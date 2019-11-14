Haberler » Güncel » Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi - Haber

Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, çiftçilere yönelik devletin yaptığı desteklemelerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

14.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:04Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi
'un ilçesinde, çiftçilere yönelik devletin yaptığı desteklemelerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen toplantıda konuşan Oda Başkanı Tahsin Kılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.
Çiftçilerin sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kılıç, üyelerden aidatlarını ödemelerini istedi.
Ziraat mühendisleri Servet Öner ve Şükrü Ünal ise devletin sağladığı imkanlarla ilgili çiftçileri bilgilendirerek, amaçlarının hayvancılığı geliştirmek olduğunu kaydetti.

Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:48 Zonguldak-2 kişinin öldüğü pazar çatısı çökmesinde eski başkan ve 6 kişiye hapis cezası
16:43 Yerel yönetimlerde etik değerlerle hizmet verilmesi amaçlanıyor
16:43 Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den İHA'ya ziyaret
16:48 Saadet lideri Karamollaoğlu: "Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşmaz"
16:48 Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:49:35