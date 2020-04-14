Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Malazgirtli kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu

Malazgirtli kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu Muş'un Malazgirt ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu, arazide uyurken çobanlar tarafından bulundu.

14.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:27
Malazgirtli kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu
MUŞ - Muş 'un Malazgirt ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu, arazide uyurken çobanlar tarafından bulundu.
Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde dün kaybolan Bayram ailesinin 4 yaşındaki kızı Menesa Bayram için jandarma, polis ve AFAD ekiplerince gece de süren arama faaliyetleri bugün de devam etti. Çalışmalar devam ederken, minik kız Mezara köyü yakınlarında çobanlar tarafından uyumuş bir halde bulunarak görevlilere teslim edildi. Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılan minik kız, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Minik Menesa'yı ziyaret eden Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, dünden beri yoğun şekilde çalışan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, "Çok şükür Menesa'yı sağ salim bulabildik. Ailesinin gözü aydın, hepimize geçmiş olsun" dedi.
Kızının yanına gelen anne Pınar Bayram da, arama çalışmalarına katılanlara teşekkür ederek, "Kaymakam, belediye başkanımız ve arama yapan ekiplerden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim ve çok mutluyum" diye konuştu. Malazgirtli kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Malazgirt, Muş, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Malazgirtli kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:12: Samandağ'da polis ekiplerinden sıkı denetim - Haberler 20:09: Ceza yememek için motosikleti bırakıp kaçtı - Haberler 20:05: Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı - Haberler 20:03: Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler 20:01: İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek - Haberler 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı