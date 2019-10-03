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Malazgirtli öğrenciler yaşlıları unutmadı

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, ilçedeki kimsesiz, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

03.10.2019 15:36Malazgirtli öğrenciler yaşlıları unutmadı
Muş'un Malazgirt ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, ilçedeki kimsesiz, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret etti.
Ebe Nuray Kuyucu ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla ziyaret ettikleri yaşlılarla sohbet etti, çiçek ve çikolata verdi.
Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mahalledeki yaşlı ve kimsesiz aileleri ziyaret eden Kuyucu ile öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Gün, "Aslında yaşlılarımız kimsesiz değil, arkalarında devlet baba var. Allah devletimize zeval vermesin. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Meslek Lisesi, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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