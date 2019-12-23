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Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

23.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:58 Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da
Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Vladimir Stimac'la yollarını ayıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Fenerbahçe Doğuş, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: İHA

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