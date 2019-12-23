Haberler » Güncel » Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da - Haber

Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

23.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:00 Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da
Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Vladimir Stimac'la yollarını ayıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.
8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz."
(İHA)

Fenerbahçe Doğuş, Fenerbahçe, Beko, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
12:38   Esenyurt'ta kaza yapan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Haber
12:38   Antalya-öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı - Haber
12:38   Mersin 4 yaşındaki berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haber
12:38   Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:41:19