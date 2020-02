Malcolm X'i ölümünün 55. yılında aile dostu aktivist Al Adawiya anlattı

ABD'deki ırkçılık ve adaletsizliğe karşı verdiği mücadeleyle ülkenin sivil haklar tarihinin unutulmaz isimleri arasına giren Malcolm X, ölümünün 55. yılında geride bıraktığı dostları tarafından "Işık saçan bir göktaşı" olarak anılıyor.

Kadınları, insan hakları ve sosyal adalet savunucuları olarak güçlendirip sivil toplumda dinamik bir şekilde yer almaları için faaliyet gösteren "İslam'da Kadın" sivil toplum örgütünün Kurucu Başkanı ve aktivist Aisha Al Adawiya, aile dostu Malcolm X ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Alabama'da Hıristiyan bir ailede büyüdüğünü belirten Al Adawiya, o yıllarda siyahilere karşı güney eyaletlerde her tür ayrımcılığın, ırkçılığın, eşitsizliğin yaygın bir uygulama olduğunu anlattı.

Al Adawiya, 1962'de 18-19 yaşlarında genç bir kızken New York'a taşındıklarını söyleyerek "Güneyde o kadar ayrımcılık ve horlanmadan sonra siyahileri insan olarak gören, kölelikten önceki tarihini anlatan, bize nasıl organize olacağımızı öğreten Malcolm X ile karşılaştık." dedi.

Arkadaşlarıyla Malcom X'in konuşmalarına gittiklerini dile getiren Al Adawiya, şöyle devam etti:

"Salon tıklım tıklım dolardı, kuyrukta beklerdik, kendisini bizzat dinleme fırsatı buldum. Afrika kökenli insanlara yönelik onun öğretisi, benim ve birçok insanın hayatını değiştirdi. Bugün 75 yaşındayım. O günden bugüne onun bütün konuşmalarını tekrar ve tekrar dinliyorum çünkü onun dedikleri hala geçerli, hatta birçok durumda her zamankinden daha geçerli. Biz, Afro Amerikanlar, onu gerçekten çok özlüyoruz."

"Onun mesajı, sadece Afro Amerikalılar için değil, küreseldi"

Al Adawiya, Malcolm X'in suikasta uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından onun öğretisi üzerine derinlemesine araştırmalar yaptığını vurguladı. Bugün hala Malcolm X'in yolunda çalışmalarına devam ettiğini ve her gün yeni şeyler öğrendiğini belirten Al Adawiya, şu ifadeleri kullandı:

"Onun mesajı, sadece Afro Amerikan toplumu için değil bana göre birçok durumda olduğu gibi küreseldi. Malcolm X'in ABD içinde birçok katmanda bilinçlenmeyi teşvik eden itibarının, ABD dışında da çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu kadar geniş bir erişim muhteşem bir şey, özellikle hakları için mücadele eden, özgür nefes almaya çalışan insanlarda onun mesajları hala yankı buluyor."

Al Adawiya, Malcolm X'in sivil hakların da ötesinde Afrika kökenli Amerikalılar için insan haklarını gündeme getirdiğine işaret ederek, bunun da insan hakları konusunda mücadele eden dünyadaki halklarda karşılık bulduğunu vurguladı.

"Kimse, İslam'ın onun üzerindeki derin etkisine işaret etmiyor"

Afro Amerikan toplumunda, özellikle gençler arasında Malcolm X'in ve öğretilerinin hala yeterince tanınmadığını söyleyen Al Adawiya, "Çoğu kişi hala Malcolm X'in militan tarafı hakkında konuşuyor ama kimse dininin, yani İslam'ın onun üzerindeki derin etkisine işaret etmiyor. Ben bunu tekrar gündeme getirmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Al Adawiya, bugün Amerikan kültürünün gençleri çok güçlü bir şekilde etkilediğine dikkati çekerek, "Çocuklarımız hakkında kaygılarımız var. Müslüman olan bizlerden hangi mesajları alıyorlar? İslam'ın onlar için özgürleştirici bir güç olduğunu bilmeleri için gerekli bilgiye ve araçlara sahip olduklarından nasıl emin olacağız? Bu konuda gençler, kendi araştırmalarını yapmak zorunda ve Malcolm X de önlerindeki en büyük model. Bu nedenle, Malcolm X'in özellikle genç kuşaklar için çok önemli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

İçinde ofisinin de yer aldığı Harlem'deki Schomburg Siyahi Araştırma Merkezi'nde, Malcolm X'in yayınlanmayan otobiyografisinin basılmayan bölümü de dahil birçok özel eşyası ve çalışmalarının bulunduğunu belirten Al Adawiya, Müslüman araştırmacılara ve akademisyenlere; gelip Malcolm X'in düşüncelerini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapmaları çağrısında bulundu.

Al Adawiya, şöyle devam etti:

"Evet, Malcolm X'i seviyoruz, çok aktifti, güçlüydü, konuşmalarıyla bizi büyüledi ama onun hayatında bundan daha derin şeyler var. Onu motive eden, güçlü kılan neydi? Bütün yaşadıklarına rağmen hedefine odaklanmayı ve İslam'ın ipine tutunmayı nasıl başardı? Bu yöndeki çalışmaları öne çıkarmalıyız. Sadece camide dua etmek, hutbe vermekle değil, evet bunlar da tamam, ama İslam insanların yaşadığı sokaklarla da alakalı, işte bu noktada Malcolm X'in öğretisi yankı buluyor."

"Işık saçan bir göktaşı gibi yolumuzu aydınlattı"

Al Adawiya, Malcolm X'in ailesiyle parasız kaldığı en zor zamanlarda bile farklı bir yol seçmeye imkanı varken karakterinden ödün vermediğinin altını çizerek, "Bize inandıklarımız uğruna nasıl mücadele edileceğini öğretti. Işık saçan bir göktaşı gibi yolumuzu aydınlattı." dedi.

Malcolm X'in eşi Dr. Betty Shabazz'ı da yakından tanıdığına değinen Al Adawiya, özellikle suikasttan sonra kendisiyle daha yakın arkadaş olduklarını, ailecek sık sık birlikte Malcolm X'in şehadet getirip Müslüman olduğu Manhattan 72. sokaktaki Riverside Drive Camisi'ne gittiklerini anlattı.

Al Adawiya, "Eşi Shabazz ile 1997'de vefat edene kadar yıllarca birlikteydik. Hatta, vefatında cenazesini yıkamak ve defnini hazırlamak bana nasip oldu. Kızları küçüklüğünden beri yanımızda büyüdü. Benim de bu hatıraları artık yazmam lazım fakat fırsat bulamıyorum ama bir gün inşallah." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

