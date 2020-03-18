Malcom: Golüm Önemli Değil, Önemli Olan Kazanmak
Zenit'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Malcom, Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında Ural'ı 7-1 mağlup ettikleri karşılaşmada takımıyla ilk golünü kaydetti. Malcom, maç sonrasında yaptığı açıklamada önceliğinin gol atmak değil, takımının kazanması olduğunu belirtti.
18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Zenit 'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Malcom, Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında Ural'ı 7-1 mağlup ettikleri karşılaşmada takımıyla ilk golünü kaydetti. Malcom, maç sonrasında yaptığı açıklamada önceliğinin gol atmak değil, takımının kazanması olduğunu belirtti.
Kaynak: Dugout
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