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Maldivler'de Anayasa Mahkemesi yargıcı görevinden alındı

Maldivler'de parlamentoda yapılan oylamayla, ilk defa bir Anayasa Mahkemesi yargıcının görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

28.08.2019 18:38 Maldivler'de Anayasa Mahkemesi yargıcı görevinden alındı
Maldivler'de parlamentoda yapılan oylamayla, ilk defa bir Anayasa Mahkemesi yargıcının görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Parlamentoda, Yargı Hizmetleri Komisyonu'nun yaptığı soruşturmada rüşvet kabul etmek ve makamını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan Yargıç Abdulla Didi'nin görevden alınması için oylama yapıldı.
Oylamada, parlamentonun 87 üyesinden 72'si Didi'nin görevden uzaklaştırılması lehinde oy kullandı.
Komisyon, Didi'yi siyasetçilere özel kararlar çıkarmak için ve kamu fonlarını zimmetine geçiren kişilerden rüşvet kabul etmek, eşine devlette iş ayarlamak için nüfuzunu kullanmak gibi 9 suçtan suçlu bulmuştu.
Didi, geçen yıl Anayasa Mahkemesi yargıçlığına atanmadan önce Ceza Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme'de görev yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Güncel

Kaynak: AA

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