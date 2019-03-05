05 Mart 2019, 09:35
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Maldivler'de Aşka Gelen Seren Serengil ve Yaşar İpek, Öpüşerek Poz Verdi

Eşi Yaşar İpek ile klip çekimi için Maldivler'e giden Seren Serengil, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Eşiyle öpüştüğü fotoğrafları paylaşan Serengil, hayranlarından tepki gördü.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz sene Mayıs ayında şarkıcı Yaşar İpek ile dünya evine girdi. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından sarmaş dolaş pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

İkilinin öpüşürken çektirdiği fotoğrafları takipçilerinden tepki topladı. İkiliye "Özel hayat kalmadı" yorumları yapıldı.

ÖPÜŞEREK POZ VERDİLER

Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek, yeni şarkılarına klip çekmek için Maldivler'e gitti. İş ve tatili aynı anda yapan ikili, sarmaş dolaş pozlarıyla dikkat çekti. Serengil, son olarak eşiyle öpüştüğü anların fotoğrafını paylaştı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

İkilinin bu fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Çifte, "Bu tabloya bir bebek yakışır" yorumlarının yanı sıra çok sayıda kötü yorumda geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin fotoğrafına "Edep" yorumunu yaptı.

Yaşar İpek, Seren Serengil, Magazin


YORUMLAR (15)
ÖZÜRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK NE DİYEYİM.....: Çaptan düşenlerin hali ortada
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KOSKA: Kimse kusura bakmasın hayvanlar bunlardan daha edepli
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....: 50 sinden sonra şu pozlar. Yazık! Genç. cahil sonra toparlanır desen oda mümkün değil. Demek kanında var.
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12345: tam iki görgüsüz birbirini buldu
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MOZU: allah belanızı versin
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