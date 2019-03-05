Maldivler'de Aşka Gelen Seren Serengil ve Yaşar İpek, Öpüşerek Poz Verdi

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz sene Mayıs ayında şarkıcı Yaşar İpek ile dünya evine girdi. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından sarmaş dolaş pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

İkilinin öpüşürken çektirdiği fotoğrafları takipçilerinden tepki topladı. İkiliye "Özel hayat kalmadı" yorumları yapıldı.

ÖPÜŞEREK POZ VERDİLER

Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek, yeni şarkılarına klip çekmek için Maldivler'e gitti. İş ve tatili aynı anda yapan ikili, sarmaş dolaş pozlarıyla dikkat çekti. Serengil, son olarak eşiyle öpüştüğü anların fotoğrafını paylaştı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

İkilinin bu fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Çifte, "Bu tabloya bir bebek yakışır" yorumlarının yanı sıra çok sayıda kötü yorumda geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin fotoğrafına "Edep" yorumunu yaptı.